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09:12, 8 мая 2024Россия

Пытавшуюся растерзать российского ребенка стаю собак сняли на видео

В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнего ребенка и попала на видео

В городе Игарск Красноярского края стая собак пыталась растерзать одиннадцатилетнюю школьницу. Нападение сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видно, как к девочке подбегает стая собак. Ребенок падает на снег, кричит и пытается отбиться от животных, но ему это не удается. Видеозапись заканчивается тем, что на помощь пострадавшей приходит мужчина, который разгоняет собак.

Предварительно, у девочки диагностировали травмы рук и ног, сейчас врачи оказывают ей помощь. Следователи после случившегося возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа стая собак набросилась на женщину и повалила ее на асфальт. Пострадавшую россиянку доставили в больницу со рваными ранами.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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