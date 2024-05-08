Пытавшуюся растерзать российского ребенка стаю собак сняли на видео

В Красноярском крае стая собак напала на 11-летнего ребенка и попала на видео

В городе Игарск Красноярского края стая собак пыталась растерзать одиннадцатилетнюю школьницу. Нападение сняли на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах видно, как к девочке подбегает стая собак. Ребенок падает на снег, кричит и пытается отбиться от животных, но ему это не удается. Видеозапись заканчивается тем, что на помощь пострадавшей приходит мужчина, который разгоняет собак.

Предварительно, у девочки диагностировали травмы рук и ног, сейчас врачи оказывают ей помощь. Следователи после случившегося возбудили уголовное дело по статье о халатности.

Ранее в Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа стая собак набросилась на женщину и повалила ее на асфальт. Пострадавшую россиянку доставили в больницу со рваными ранами.