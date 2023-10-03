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10:57, 3 октября 2023Россия

Набросившуюся на женщину стаю собак в российском регионе сняли на видео

В Нижневартовске стая собак набросилась на женщину и повалила ее на асфальт

В Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) стая собак набросилась на женщину и повалила ее на асфальт. Это сняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах видно, что около десяти собак напали на женщину — она лежит на асфальте и не может встать, так как ее терзают животные. Бездомных собак отпугнул только подъехавший автомобиль.

По информации канала, это произошло около рынка. Пострадавшую россиянку доставили в больницу со рваными ранами. Других подробностей о ее состоянии нет.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова на встрече с жителями Нягани велела им самим бороться с бездомными собаками. «И вот так вот вести себя, требовать жестко нужно с каждого, начиная с себя. Вы че? Я что, тут буду дворцы строить для бездомных животных? И потом содержать все это?» — ответила на жалобу одну из жительниц Комарова.

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    Анастасия Шейкина
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