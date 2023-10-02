Глава Югры велела жителям самим бороться с бездомными собаками и попала на видео

Глава Югры Комарова велела жителям Нягани самим бороться с бездомными собаками

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Наталья Комарова на встрече с жителями Нягани велела им самим бороться с бездомными собаками. Часть ее выступления попала на видео, кадры публикует РБК.

На видеоролике видно, как глава Югры отвечает на вопрос одной из женщин о содержании бродячих собак.

На встрече с Комаровой и жителями Нягани глава города Иван Ямашев рассказал, что в муниципалитете есть приют для бездомных животных. Там уже содержатся 30 кошек и более 240 собак. По его словам, заявки от населения продолжают поступать, а служба по отлову иногда не справляется с поставленными задачами.

В ответ одна из местных жительниц обратила внимание, что ее волнует одна конкретная собака: женщина не раз обращалась в городские службы. Последние, по ее словам, игнорировали запросы, сейчас собака беременна. Ямашев пообещал решить вопрос, тогда как Комарова обрушилась на жителей с критикой.

«Животные без хозяина не появляются из ниоткуда. Посмотрите сами на себя. И вот так вот вести себя, требовать жестко нужно с каждого, начиная с себя. Вы че? Я что, тут буду дворцы строить для бездомных животных? И потом содержать все это?» — сказала глава ХМАО.

Она подчеркнула, что животное бросили сами жители Нягани. Комарова предложила гражданам пристроить собаку. После этого в зале раздались аплодисменты.

Ранее сообщалось, что в Саратове 12-летняя школьница пострадала в результате нападения бездомной собаки.