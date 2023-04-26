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11:28, 26 апреля 2023Россия

Бездомная собака искусала двенадцатилетнюю российскую школьницу

В Саратове бездомная собака искусала двенадцатилетнюю девочку

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Саратове двенадцатилетняя школьница пострадала в результате нападения бездомной собаки. Об этом в среду, 26 апреля, сообщает СарБК.

Инцидент произошел в Киевском проезде российского города. Животное набросилось на ребенка и искусало его.

После случившегося девочку доставили в травмпункт, где врачи диагностировали у нее рваную рану кисти.

16 апреля стая бродячих собак насмерть загрызла прогуливающегося ребенка в Промышленном районе Оренбурга. После случившегося губернатор Оренбургской области Денис Паслер призвал изменить закон об отлове бездомных животных.

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Евгения Куликова
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