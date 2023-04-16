Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:13, 16 апреля 2023Силовые структуры

Мальчик погиб из-за нападения бездомных собак в российском регионе

В Оренбурге стая бродячих собак насмерть загрызла ребенка, возбуждено дело

Фото: SOMRERK WITTHAYANANT / Shutterstock / Fotodom

В Оренбурге ребенок погиб из-за нападения бездомных собак, сообщает Следственный комитет России.

Трагедия произошла 16 апреля. По данным следователей, мальчик гулял в районе своего дома на Кольцевой улице в Промышленном районе города, неподалеку от гаражного кооператива. На него набросилась стая бродячих собак и загрызла насмерть. Ребенок скончался на месте, его возраст не уточняется.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о халатности. Следствие намерено дать оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных в регионе.

В феврале в Новгородской области собаки породы американский питбуль загрызли девятилетнего мальчика, когда он был в гостях у друга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Минобороны доложило об освобождении двух кварталов Артемовска отрядами «Вагнера»
Кадыров рассказал о выходе бойцов «Ахмата» из окружения в Белогоровке
Из-за видео с сожжением Корана в Москве возбудили дело
Морган Фриман назвал Месяц черной истории и термин «афроамериканец» оскорблением
Мальчик погиб из-за нападения бездомных собак в российском регионе
Италия передала Украине около 20 самоходок M109L
В Еврокомиссии оценили запрет Венгрии и Польши на поставки зерна с Украины
Путин проведет заседание Совета по местному самоуправлению
Назван действенный метод наказания кошки
Медведев пожелал россиянам мира после полного разгрома врага
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.