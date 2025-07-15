Пропавшая туристка 11 ночей бродила по австралийской глуши и пила воду из луж

PN: Немецкая туристка чудом выжила после 11 ночей в пустыне Австралии без еды

Пропавшая без вести немецкая туристка 11 ночей ходила босиком по пустыне в Австралии, пила воду из луж и чудом выжила. Об этом сообщает издание PerthNow (PN).

По данным источника, 26-летняя жительница Германии Каролина Вильга пропала 29 июня. Последний раз ее видели за рулем фургона Mitsubishi Delica в магазине города Бикон. Затем туристка перестала выходить на связь.

Поисково-спасательные службы вскоре обнаружили ее машину, застрявшую в кустарнике в 36 километрах от тропы в природном заповеднике Карроун-Хилл. В фургоне остались вода и еда, при этом сама туристка бесследно исчезла.

В пятницу, 11 июля, примерно в 24 километрах от места, где нашли брошенную машину, девушку заметила жительница Уитбелта, фермер Таня Френч. Выяснилось, что Вильга 12 дней выживала в одиночку, ей пришлось спать в пещере и пить дождевую воду. Измученную комарами, обезвоженную и голодную ее с порезами и синяками доставили в больницу города Перт для оказания медицинской помощи.

Восстановив здоровье, немка рассказала, как оказалась в пустыне. «Некоторые люди могут задаться вопросом, почему я вообще оставила свою машину, хотя у меня там были припасы и одежда. Ответ прост: в результате аварии я сильно ударилась головой, покинула машину в растерянном состоянии и заблудилась», — сообщила Вильга, отметив, что пережитое не повлияло на ее желание путешествовать.

Ранее опытный путешественник отправился в дикий заповедник Австралии на арендованном фургоне и бесследно исчез. Его пропажа поставила спасательную группу в тупик.