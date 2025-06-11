Загадочная пропажа туриста в диком заповеднике поставила спасательную группу в тупик

ABC: Опытный турист исчез в диком заповеднике Австралии на арендованном фургоне

Опытный турист отправился исследовать австралийский заповедник на фургоне и исчез при загадочных обстоятельствах. Об этом сообщает местное издание ABC News (ABC).

По данным источника, 39-летний путешественник Кайл арендовал белый фургон Toyota Hiace и поехал в заповедник дикой природы Аркарула. Мужчина прибыл на место 1 июня, оставил в хижине свои вещи и отправился дальше. Он должен был вернуться через шесть дней, но перестал выходить на связь. Его пропажа поставила спасательную группу в тупик.

«Известно, что он много времени проводит в походах и иногда отключается от электросети. Мы опасаемся, что Кайл мог получить травму или его транспортное средство могло сломаться», — доложил помощник комиссара полиции Южной Австралии Иэн Парротт.

Оперативник рассказал изданию, что полномасштабные поиски продолжаются 11 дней в северной части горного хребта Флиндерс. В данном регионе ограничена сотовая связь, поэтому, если путешественнику нужна помощь, он не сможет об этом сообщить. Операцию по спасению также может осложнить надвигающаяся непогода.

Аркарула — это заповедник дикой природы в Южной Австралии, который расположен в 700 километрах от города Аделаида. Самый распространенный способ добраться туда — на автомобиле.

Ранее спасатели нашли пропавшего туриста благодаря его последнему селфи, которое он выслал друзьям. На фотографии 40-летний путешественник из Германии остановился на горной вершине над итальянским озером Идро.