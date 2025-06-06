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18:46, 6 июня 2025Путешествия

Спасатели нашли в горах пропавшего туриста благодаря последнему селфи

Bild: Туриста из Германии нашли благодаря последнему селфи с горы в Италии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Idéfix / Wikimedia

Спасатели нашли пропавшего туриста в горах благодаря его последнему селфи. Об этом сообщает издание Bild.

40-летний турист из Германии остановился в кемпинге у итальянского озера Идро вместе с друзьями и родственниками. Утром 4 июня он решил посетить историческую крепость Рокка д'Анфо, а затем продолжил путь к перевалу Баремоне по крутой и скалистой местности. Незадолго до исчезновения путешественник отправил друзьям селфи с горной вершины над озером, а затем перестал выходить на связь.

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В кемпинге его пропажу обнаружили вечером и обратились в местную службу спасения. Итальянцам удалось найти мужчину утром 5 июня благодаря последней фотографии с данными GPT. Выяснилось, что немец упал в ущелье и не выжил, ударившись головой о камни.

Ранее 21-летний турист сорвался с горы Доннеркогель рядом с городом Аннаберг-им-Ламмерталь, Австрия, и чудом выжил. Мужчина снял страховочные ремни, чтобы сделать фото своих друзей.

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