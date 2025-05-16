Турист упал со скалы, пролетел десятки метров и чудом выжил

Daily Mail: Британец сорвался с горы Доннеркогель в Австрии и чудом выжил

Британский турист упал со скалы и чудом выжил, пролетев десятки метров. Об этом сообщил Daily Mail.

Мужчина сорвался с горы Доннеркогель рядом с городом Аннаберг-им-Ламмерталь, Австрия. По данным источника, 21-летний британец снял страховочные ремни, чтобы фотографировать друзей рядом с аттракционом «лестница в небо», которая соединяет два горных пика.

Альпинист поскользнулся и пролетел около 40 метров, однако смог выжить. На видео с места событий показано, как спасатели фиксируют туриста веревками и поднимают его, чтобы транспортировать в безопасное место. Уточняется, что британец получил серьезные травмы спины, для его спасения потребовалось три вертолета.

Ранее российская туристка впала в кому в Таиланде после падения с кровати во сне. В больнице врачи обнаружили у россиянки повреждение мозга и проблемы с когнитивными функциями.