Российская туристка упала с кровати и впала в кому

Mash: Россиянка впала в кому после падения с кровати на Пхукете

Российская туристка впала в кому в Таиланде после падения с кровати во сне, сообщает Telegram-канал Mash.

Виолетта из Кемерово и ее муж отдыхали на острове Пхукет, за два дня до отъезда домой женщина упала с кровати. Муж услышал шум, положил ее обратно, но не смог разбудить утром.

В больнице врачи в Тайланде обнаружили у россиянки повреждение мозга и проблемы с когнитивными функциями. В настоящее время состояние Виолетты стабилизировалось, и ей собираются выписать.

Однако у пары возникли финансовые трудности: они не смогли оплатить большой счет за лечение и уже имеют задолженность за пребывание в палате. Из-за этого они не могут вернуться домой. Дополнительные трудности добавляет то, что муж Виолетты не знает английского языка и не умеет пользоваться интернетом.

В апреле российский турист Алексей Мингазов попал в аварию в Таиланде, в результате которой разорвал легкое, повредил печень и впал в кому. 31-летний Алексей арендовал байк в провинции Краби. На большой скорости он не вписался в поворот и вылетел в кювет. Его доставили в ближайшую государственную больницу с множественными переломами ребер, разорванным легким и печенью.