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14:59, 7 апреля 2025Путешествия

Российский турист попал в аварию в Таиланде, разорвал легкие и впал в кому. Ему срочно нужна помощь

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Альбина Белан

Российский турист Алексей Мингазов попал в аварию в Таиланде, в результате которой разорвал легкое, повредил печень и впал в кому. Об этом «Ленте.ру» рассказали родственники пострадавшего.

31-летний Алексей арендовал байк в провинции Краби. На большой скорости он не вписался в поворот и вылетел в кювет. Его доставили в ближайшую государственную больницу с множественными переломами ребер, разорванным легким и печенью.

Молодого человека поместили под аппарат искусственной вентиляции легких. Семье посоветовали перевести Алексея в частную клинику на острове Пхукет, пребывание в которой обходится более чем в 200 тысяч рублей в сутки. По словам сестры пострадавшего Альбины, только в государственной клинике счет на лечение с 22 марта по 5 апреля составил около миллиона рублей.

«Никогда не думала, что окажусь в такой ситуации и придется объявлять сбор средств. Наши ресурсы и ресурсы наших друзей подходят к концу, поэтому приходится публиковать просьбу в сети», — написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Альбина Белан

По словам Альбины, ее брат продолжит находиться в клинике, пока врачи не выдадут документ на его перевозку в Россию. «Мы решили перевозить Алексея в Россию через консульство и Всероссийский центр медицины катастроф "Защита", уже все шаги обсудили, со всеми договорились, но Алексей впал в кому, и врач не может дать ключевую бумагу Fit to Fly», — объясняет она.

В настоящий момент пострадавший россиянин вышел из комы, но находится в медикаментозном сне. У него обширный тромбоз бедра и развился сепсис

Помочь Алексею можно по реквизитам, указанным в посте его сестры. Благодаря сборам в соцсетях ей удалось собрать около 1,9 миллиона рублей, что покрыло часть расходов на лечение брата, которые составляют почти 5 миллионов рублей.

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