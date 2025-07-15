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18:04, 15 июля 2025Силовые структуры

Обладателя «феррари в мире карабинов» от российского миллиардера оставили в СИЗО

Экс-замглавы Тамбовской области Иванову продлили арест по делу Мошковича
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову, получившему охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 миллиона рублей от российского миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщает РИА Новости.

Иванов останется в СИЗО еще на три месяца. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.

По данным следствия, дорогостоящий подарок был преподнесен чиновнику в 2019 году, причем официальным покупателем ружья значится тесть Иванова. Немецкое оружие профессионалы называют «феррари в мире карабинов» за высокие технические характеристики и качество сборки, которые обеспечивают впечатляющие кучность и прицельность. Следователи считают, что Мошкович одарил чиновника за покровительство предприятию «Тамбовский бекон», входящему в «Русагро» и являющемуся одним из крупнейших в Тамбовской области. Иванов курировал сельское хозяйство в регионе.

Ни он, ни миллиардер свою вину по этому эпизоду не признают.

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