Обладателя «феррари в мире карабинов» от российского миллиардера оставили в СИЗО

Мещанский суд Москвы продлил арест бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову, получившему охотничий карабин Blaser R8 стоимостью 2,6 миллиона рублей от российского миллиардера и основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. Об этом сообщает РИА Новости.
Иванов останется в СИЗО еще на три месяца. Он обвиняется по части 6 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ.
По данным следствия, дорогостоящий подарок был преподнесен чиновнику в 2019 году, причем официальным покупателем ружья значится тесть Иванова. Немецкое оружие профессионалы называют «феррари в мире карабинов» за высокие технические характеристики и качество сборки, которые обеспечивают впечатляющие кучность и прицельность. Следователи считают, что Мошкович одарил чиновника за покровительство предприятию «Тамбовский бекон», входящему в «Русагро» и являющемуся одним из крупнейших в Тамбовской области. Иванов курировал сельское хозяйство в регионе.
Ни он, ни миллиардер свою вину по этому эпизоду не признают.