В угрозах Трампа о 100-процентных пошлинах увидели риски для США

Доцент Бондаренко: Пошлины в 100 процентов против партнеров РФ ударят и по США

Если президент США Дональд Трамп введет 100-процентные пошлины против России и ее торговых партнеров, то это нанесет ущерб экономике самих Соединенных Штатов — например, сильно пострадают импортеры удобрений. Об этом «Ленте.ру» заявила доцент департамента мировой экономики Факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.

Комментируя недавние обещания главы Белого дома, она отметила, что тот действует как бизнесмен: хочет повысить тарифы для того, чтобы получить дополнительные доходы в бюджет. Но выполнимость этих планов под большим вопросом. На долю России приходится 1,8 процента мирового товарного экспорта (и 1,5 процента мирового экспорта товаров и услуг вместе взятых). Кроме того, по ряду сырьевых товаров (таких как углеводороды и некоторые группы продовольствия, например пшеница) Россия является одним из мировых лидеров по поставкам за рубеж.

Также Бондаренко отметила, что введение 100-процентных пошлин спровоцирует конфликт с Пекином и другими партнерами РФ вроде Нью-Дели и Анкары. К двум последним США относятся лояльно, и вряд ли Трамп готов потерять рынок Индии и испортить отношения с Турцией.

«Еще один момент: как мониторить партнеров, когда Россия не публикует страновую статистику по экспорту, а расчеты в нацвалютах растут?» — поинтересовалась эксперт.

Что касается последствий таких пошлин для России, то, по словам Бонадренко, они могут быть как позитивными (рост цен на ряд сырьевых товаров), так и негативными (давление на экспортные объемы). В такой ситуации вероятно, что все больше транзакций будет скрыто от США во избежание вторичных санкций.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова заявила, что пошлины в 100 процентов не заставят основных покупателей российских ресурсов пересмотреть свою политику.