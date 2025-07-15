В пошлинах Трампа против России увидели риск глобальных потрясений

Доцент Денисенкова: Тарифы США против торговых партнеров РФ чреваты потрясениями

Пошлины в 100 процентов, которыми президент США Дональд Трамп пригрозил России и ее партнерам, если конфликт на Украине не закончится в течение 50 дней, едва ли заставят основных покупателей российских ресурсов пересмотреть свою политику. Об этом «Ленте.ру» заявила доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Денисенкова.

Она отметила, что политический контекст этих заявлений указывает на стремление Трампа продемонстрировать жесткую позицию в отношении России и государств, оказывающих ей экономическую поддержку. Однако, чтобы выполнить эти угрозы, главе Белого дома придется преодолеть ряд юридических ограничений. Если специальные санкции против отдельных компаний или финансовых институтов исполнительная власть может ввести на основании законодательства, касающегося вопросов национальной безопасности (например, Закона о чрезвычайных экономических полномочиях в международной торговле), то универсальные пошлины требуют формального обоснования в рамках торгового законодательства США.

Денисенкова полагает, что, несмотря на обещания Трампа ввести очень жесткие тарифы, крупнейшие покупатели российской нефти (Китай, Индия и Турция) вряд ли изменят свою позицию под таким давлением. Низкие цены на этот энергоноситель делают его привлекательным даже в условиях возможного давления. Россия уже получила сигналы о готовности Китая развивать двустороннее энергетическое сотрудничество. Кроме того, КНР продемонстрировала готовность ускорить реализацию газового проекта «Сила Сибири — 2».

«В Вашингтоне, судя по всему, осознают ограниченность прямых санкционных мер в отношении России, что, вероятно, стало одной из причин усиления давления на ее торговых партнеров. Однако реализация вторичных санкций сопряжена с рядом существенных трудностей», — сказала эксперт.

Она обратила внимание, что, согласно данным, за 2024 год объем двусторонней торговли между США и Китаем составил 688 миллиардов долларов, а между США и Индией — 132 миллиарда долларов. Эти цифры отражают значимость экономических связей между указанными странами. Введение 100-процентных пошлин практически мгновенно привело бы к резкому сокращению товарооборота и, вероятно, к его полной остановке. А это чревато широкомасштабными геополитическими потрясениями, которые могут повлиять на устойчивость международной торговой системы в целом.

В свою очередь, доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова призвала помнить, что заявления Трампа зачастую противоречат одно другому. Кроме того, его политика постоянно меняется: тарифы то вводятся, то замораживаются.

«Поэтому если 100-процентные пошлины и введут, то, скорее всего, на краткосрочный период. Внутренний рынок США зависит от цен на нефть. И если Китай, Турция и Индия откажутся от импорта этого российского углеводорода, то произойдет резкое сокращение предложения на мировом рынке. От этого пострадают импортеры нефти, в том числе США», — подытожила Прикладова.

Кроме того, есть мнение, что риторика Белого дома о пошлинах в отношении России может объясняться стремлением властей США получить дополнительный предлог для эскалации тарифной войны с Китаем и Европейским союзом.