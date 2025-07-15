Открыт эффективный способ борьбы со слепотой

Nat Commun: Препарат PRL3‑zumab помогает бороться с основными причинами слепоты

Препарат PRL3‑zumab, изначально созданный в Сингапуре для борьбы с раком, может стать новым средством против двух главных причин слепоты — влажной формы возрастной макулярной дегенерации и диабетической ретинопатии. Как сообщили ученые в журнале Nature Communications, в доклинических исследованиях средство значительно снижало утечку жидкости из поврежденных сосудов глаза — ключевой фактор потери зрения.

Сегодняшние методы лечения требуют ежемесячных уколов в глаз, на которые до 45 процентов пациентов почти не реагируют. PRL3‑zumab вводился внутривенно и показал на 86 процентов больший эффект, чем стандартные инъекции в глаз, а также обеспечил более устойчивый терапевтический уровень препарата без риска повреждений от уколов.

Препарат уже прошел испытания второй фазы как противоопухолевое средство и подтвердил приемлемую безопасность. Теперь ученые готовят клинические испытания для лечения глазных болезней, они могут начаться уже в конце 2025 года и дать шанс миллионам пациентов сохранить зрение.

Ранее стало известно, что ученые нашли способ запустить восстановление клеток сетчатки. В экспериментах на мышах блокировка белка PROX1 позволила клеткам Мюллера превращаться в новые нейроны и возвращать зрение.