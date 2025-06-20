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04:33, 23 июня 2025Наука и техника

Разработан эффективный метод лечения слепоты

Nat Commun: Блокировка белка PROX1 может помочь в лечении пигментного ретинита
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Корейского передового института науки и технологий сделали важный шаг в лечении слепоты. Они разработали метод, который позволяет поврежденным клеткам сетчатки восстанавливаться самостоятельно. Исследования прошли успешно на мышах, а схожесть механизмов у человека дает надежду на применение в клинике. Результаты исследования опубликованы в Nature Communications.

Пигментный ретинит — наследственное заболевание, вызывающее постепенную потерю зрения из-за разрушения светочувствительных клеток. Сегодня эффективного лекарства нет, и пациенты рискуют полностью ослепнуть. Ученые изучили, почему некоторые животные, например, рыбы, могут восстанавливать сетчатку, а млекопитающие — нет.

Ключевой механизм заблокирован белком PROX1, который мешает специальным клеткам глаз — клеткам Мюллера — превращаться в новые нейроны. Специалисты создали антитело, которое блокирует PROX1. После его введения мышам с ретинитом пигментоза клетки начали восстанавливаться, а зрение возвращалось.

Сейчас ученые готовятся к клиническим испытаниям у людей, которые могут начаться уже в 2028 году. Если все пройдет успешно, новый метод станет долгожданным средством для лечения наследственных заболеваний сетчатки, открывая надежду тысячам пациентов.

Ранее ученые разработали метод восстановления зрения с помощью инъекций золотых наночастиц и мягкой лазерной стимуляции. Наночастицы вводят в сетчатку, где они помогают направлять лазерное излучение на оставшиеся функциональные клетки глаза — биполярные и ганглиозные нейроны.

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