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16:16, 22 апреля 2025Наука и техника

Раскрыли удивительный метод лечения слепоты

ACS Nano: Инъекции золотых наночастиц восстановили зрение мышам
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Американские ученые предложили новый подход к восстановлению зрения при возрастных поражениях сетчатки. В доклинических экспериментах они добились улучшения зрительных функций у мышей с помощью инъекций золотых наночастиц и мягкой лазерной стимуляции. Результаты опубликованы в ACS Nano.

В центре внимания — дегенерация желтого пятна и другие заболевания, при которых разрушаются фоторецепторы сетчатки. При этом в глазу сохраняются биполярные и ганглиозные клетки — промежуточные структуры, обрабатывающие визуальные сигналы. Исследователи показали, что золотые наночастицы могут перенаправить стимуляцию на эти клетки и активировать их с помощью лазера.

После введения наночастиц в сетчатку ученые применили маломощное лазерное излучение, которое вызывало локальную активацию нейронов. У мышей зафиксировали не только улучшение реакций на визуальные раздражители, но и активность в зрительной зоне коры мозга — это свидетельствует о восстановлении передачи зрительной информации.

Метод продемонстрировал высокую биосовместимость и не вызывал повреждений ткани. Учитывая, что более 300 миллионов человек по всему миру подвержены риску потери зрения из-за дегенеративных заболеваний сетчатки, технология может стать основой для новых методов терапии в офтальмологии.

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