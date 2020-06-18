Популярная рэперша закричала от боли во время пирсинга груди и попала на видео

Популярная американская рэперша Карди Би показала процесс установки микродермалов (украшения для внутрикожной микроимплантации, пирсинг — прим. «Ленты ру») на видео и рассмешила поклонников. Серия роликов появилась в ее Instagram-аккаунте.

На размещенных кадрах 27-летняя знаменитость закричала от боли во время прокалывания мастером грудной клетки и подбородка. «Я даже не знаю, почему я соглашаюсь на это», — сказала она, держа при этом за руку своего супруга, рэпера Оффсета (Offset), который поддерживал ее во время сеанса.

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Перед процедурой исполнительница долго собиралась силами. «Хорошо, я смогу это сделать», — подбадривала она себя. Публикация рассмешила ее фанатов. «Сижу и смеюсь!», «Красота требует жертв», «Мне так смешно с ее телодвижений и возгласов!», «Эти высокие ноты прекрасны», — комментировали они ролик.

В результате рэперша осталась довольна полученным результатом. В своих сторис она разместила несколько снимков, на которых показала три сережки, расположенные в ряд в области груди, а также серьгу под нижней губой.

В июне популярный в 90-х интимный пирсинг, а именно прокол сосков, вновь вернулся в моду и стал трендом среди знаменитостей. Например, такой пирсинг сделала британская исполнительница и участница группы Little Mix Перри Эдвардс. В своих соцсетях она попозировала в полупрозрачном кроп-топе мятного цвета, показав наличие аксессуара.

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