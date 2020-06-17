Популярный в 90-х интимный пирсинг вновь вернулся в моду

Знаменитости массово начали прокалывать соски и вернули в моду популярный в 90-х тренд. На фотографии в социальных сетях обратили внимание журналисты The Sun.

Например, такой пирсинг сделала британская исполнительница и участница группы Little Mix Перри Эдвардс. В своем Instagram она разместила фотографию в полупрозрачном кроп-топе мятного цвета, продемонстрировав наличие аксессуара. Бывшая звезда Disney, актриса Белла Торн, также опубликовала снимок в майке, через которую был виден пирсинг.

Found the light... ✨ Фото опубликовано @perrieedwards

Тренд поддержала и участница популярного телешоу Love Island Маура Хиггинс. В своих соцсетях она попозировала в черном топе без нижнего белья, показав подписчикам проколотый сосок.

Известно, что распространенный в конце прошлого века пирсинг есть также у певицы Рианны, супермодели Кендалл Дженнер, телезвезд Оливии Боуэн, Хлои Ферри и других знаменитостей.

В июне звезды и блогеры поддержали еще один популярный в 90-х тренд: вещи с принтом тай-дай. Например, младшая сестра Ким Кардашьян-Уэст Хлои попозировала в блузке бренда Off-White с соответствующим рисунком. В свою очередь австралийская топ-модель Шанина Шейк сфотографировалась в тай-дай бикини розового оттенка.

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