Ценности
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Россия заявила о фактическом выходе Украины из минских соглашений
Россиян задумали лишить дополнительного заработка
Оценены потери экономики России из-за самоизоляции
Раскрыты сроки выхода iPhone 12
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха 
Соперник Емельяненко пробрался к нему на тренировку
Россиян призвали отказаться от отдыха в Турции
Собчак попросила СК и прокуратуру проверить захваченный на Урале монастырь
Кадыров объяснил происхождение пулеметов с фотографии для Помпео
Новости партнеров

Маникюр популярной рэперши на фото в купальнике озадачил поклонников

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @iamcardib

Популярная американская рэперша Карди Би сфотографировалась в откровенном наряде и удивила поклонников своими ногтями. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке исполнительница позирует на фоне бассейна на территории своего дома в купальнике Fashion Nova с анималистичным принтом. Детали купальника выполнены в виде страз. Стоимость комплекта составляет 80 долларов (5700 рублей). Ее образ дополнили босоножки на каблуках бренда Dolce & Gabbana такой же расцветки.

В комментариях под постом фанаты начали обсуждать маникюр рэперши: длина ее ногтей озадачила многих подписчиков. «Карди, серьезно, твоим ногтям не обязательно быть такими длинными», «Как ты моешь волосы с таким маникюром? Искренне любопытно», «Я бы такими ногтями выколола себе глаза», «Я, правда, не понимаю, как ты можешь съесть что-либо с этими ногтями», «Ее маникюр выглядит ужасно. Зачем такая длина? Словно это медвежьи когти», — высказывались они.

Ранее в июле Карди Би опубликовала фото роскошных украшений своей двухлетней дочери Калчер (Culture). На опубликованном кадре они позируют вместе. На них — одинаковые обувь и аксессуары: разноцветные сандалии, золотистые анклеты в виде цепей и бриллиантовые часы марки Pristine Jewelers, стоимостью примерно 500 тысяч долларов (35 миллионов рублей).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Популярная рэперша опубликовала фото бриллиантовых часов двухлетней дочери
Популярная рэперша закричала от боли во время пирсинга груди и попала на видео
Маникюр в форме груди от российского мастера озадачил пользователей сети
Ценности
Ценности00:0119 июля
Линдон Джонсон целует секретаршу Глинн Стегалл

«Деревенщина с повадками турецкого султана»

Лошади, охота и гаремы из секретарш: роскошная жизнь самого вульгарного президента США
16:48Сегодня

Louis Vuitton придумал серьги для любителей AirPods

15:44Сегодня

16-летняя внучка Кобзона попозировала в бикини на яхте

14:32Сегодня

Владеющие прачечной пенсионеры снялись в забытых клиентами вещах и прославились

Ценности00:0314 июля

Ядовитая красота

Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
13:23Сегодня

Николай Дроздов снялся для российского Vogue в наряде Gucci

12:29Сегодня

Мать Ким Кардашьян прервала молчание после обвинений зятя снимком с пончиками

10:27Сегодня

55-летняя модель снялась топлес и без макияжа в бикини двадцатилетней давности

Ценности00:0112 июля
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 год

Черная королева

Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
10:00Сегодня

Защитные маски для свадебной церемонии назвали уродством и высмеяли в сети

09:00Сегодня

Самая красивая женщина в мире в оголяющем живот топе поработала дрелью

07:59Сегодня

Модель Victoria's Secret сфотографировали в бикини на пляже во время отдыха

Россия
Минздрав анонсировал вакцинирование 1600 россиян от коронавируса
«Их дело просто было слито»
Сестры Хачатурян годами страдали от домашнего насилия. Кто и почему хочет посадить их в тюрьму?
Кадыров стал генерал-майором Росгвардии
«Я бил тревогу неоднократно»
Юрий Дмитриев открыл одну из самых страшных тайн российской истории. Сегодня его попытаются посадить
Политолог оценил слова Зюганова о недоступности Путина для беседы
«Организм попал в катастрофу и разлетается на части»
Почему коронавирус может оказаться намного опаснее и убивать уже выздоровевших людей
Собянин развеял слухи о введении новых ограничений в Москве
Все материалы
Мир
Внучка Диснея обвинила компанию в погоне за прибылью ценой здоровья работников
Британия опубликовала доклад о вмешательстве России
В чем иностранные спецслужбы снова обвиняют Москву?
Убийцу Джорджа Флойда обвинили в уклонении от уплаты налогов
Трамп назвал Путина умным президентом
Трампа окрестили «первым президентом-расистом» в США
«Турция не разжигает огня»
Советник Эрдогана — о российском оружии, Крыме и превращении собора Святой Софии в мечеть
Все материалы
Бывший СССР
Лукашенко велел выдворять «зовущих на майдан» иностранных журналистов
Зеленский убедил террориста отпустить заложников и сдаться
Президент Украины вступил в переговоры с преступником и записал ролик по его просьбе
Раскрыта личность украинского угонщика с заложником-полицейским
«Вы взвалили на мои плечи эту ношу. Как могу, так и несу»
Как Лукашенко пытался занять Кремль и почему во всех бедах сейчас винит Россию
Раскрыто требование захватившего полицейского в заложники украинца
«Абсолютное отсутствие здравого смысла»
Начнется ли новая война с Азербайджаном и есть ли угроза бомбежки АЭС: отвечает МИД Армении
Украинец с гранатой и заложником-полицейским направился в Киев
Все материалы
Экономика
Шутка Путина над ошибшимся топ-менеджером «Газпром нефти» попала на видео
«Макдоналдс» пришел в «Перекресток»
Отказ Швеции от карантина ради спасения экономики не оправдал себя
Стратегическое отступление
Коронавирус нанес удар по экономике. Какое будущее ждет Россию?
«Россети» вложат в интеллектуальные системы учета более 381 миллиарда рублей
Все материалы
Силовые структуры
Михаил Попков«Мне есть о чем рассказать»
Самый страшный маньяк России признался в новых убийствах. По числу жертв он дважды обошел Чикатило
Все материалы
Наука и техника
Кровавая жатва
Как наука победила самую страшную болезнь в истории человечества
Лесные мстители
 
Возвращение мора
На границе с Россией вспышка смертельной бубонной чумы. Чем это грозит россиянам?
Все материалы
Спорт
Переживший удар молнии российский футболист впервые рассказал о случившемся
Зинаида ВоронинаКрасная королева
Самую красивую гимнастку Союза называли иконой стиля. Почему она умерла в нищете и забвении?
Медведева оценила слухи о подкладывающих друг другу стекло в коньки соперницах
Расстрел красных
«Арсенал» побеждает «Ливерпуль», а битва за Лигу чемпионов становится все жарче — главное в туре АПЛ
Тарасова прокомментировала информацию о работе с Медведевой
«Ливерпуль» готов отомстить «Челси». Если ему повезет
«Ливерпуль» — «Челси»: прямая трансляция матча АПЛ 22 июля, где смотреть, прогнозы и ставки
Емельяненко рассказал о роли Кадырова в подготовке к боям
Все материалы
Культура
Канье Уэст заявил об убийстве Майкла Джексона
Христос и Антихрист
Хороший, плохой, злой: Уиллему Дефо — 65 лет
Актер сериала «Достоевский» умер в 34 года
Сальто, техно и шансон
Сладкие мальчики, рейвы и Газманов: что слушали россияне, когда рухнул СССР
Канье Уэст спросил совета у фанатов по поводу предвыборной гонки
«Пришло время зарабатывать»
 
Netflix отменил съемки турецкого сериала с персонажем-геем
Все материалы
Интернет и СМИ
Блогерша Клава Кока сняла свое задержание полицией на видео
«На это потребовались годы»
За что российский интернет хвалят в ООН и как коронавирус помог ему стать лучше
Девушка раскрыла правду о свиданиях и выделила типажи мужчин из Tinder
«Все в мире должно быть устроено рационально»
Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев. Каким его запомнят зрители?
Ведущая Первого канала дала советы по организации «коронавирусных» свадеб
«Я знал, что меня подставили»
Российского блогера избила толпа чеченцев. Кто он и почему в конфликт пришлось вмешаться Кадырову?
Журналистки рассказали о домогательствах от основателя российского издания
Все материалы
Ценности
Раскрыт секрет Миддлтон «не выглядеть старой» в одежде королевского дресс-кода
Самая перспективная российская модель показала фото со съемки в ретроавтомобиле
Знаменитости начали одеваться в одинаковые с детьми наряды и запустили флешмоб
Ядовитая красота
Погоня за загорелой кожей веками убивала женщин. От солярия их не отучил даже рак
Тело старшей сестры Кардашьян на фото в бикини вдохновило поклонников
Картина «Утро у ворот Лувра (после Варфоломеевской ночи)», 1880 годЧерная королева
Яды, 30 лет траура и предсказания Нострадамуса: как жила самая жестокая женщина из рода Медичи
Все материалы
Путешествия
«Не на публику, а от души»
Дешевая еда, вино и монастыри. Почему Грузия придется по вкусу каждому россиянину?
Деньги на воду
Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Обитель порока
Измены, интриги и смертельные дозы яда: тайная жизнь королей в Версале
«Фотографии часто расходятся с реальностью»
Шампанское, лошади и дикий отдых. Чем туристу заняться в Краснодарском крае?
Все материалы
Из жизни
Дикие обезьяны обрушили стену и убили мать и четырех детей
Мужчина пять дней выживал на крыше дома после наводнения
«Борьба за половину печенья была типичной ситуацией»
Как четыре незнакомца несколько месяцев выживали в перевернутой лодке и чуть не убили друг друга
Старушка ударила медведя и обратила его в бегство
«Их беспокоит, как дотянуть до зарплаты»
История россиянина о жизни в Румынии
Акулы разорвали дельфина на части на глазах отдыхающих
Серийный убийца Эдмунд Кемпер в зале суда«Моя ложь тяготит меня»
Знаменитый криминалист рассказывал о маньяках и убийствах, но годами скрывал собственную ложь
Все материалы
Toyota запатентовала новый Highlander для России
Лучшие тюнинг-проекты месяца: июль 2020
1400-сильный Мустанг, внедорожный Porsche 911, первый тюнинг Ford Bronco и еще семь доработок июля
Tesla обвинила Rivian в краже коммерческой тайны
Восемь автомобилей для тех, кто действительно умеет водить
Эти машины рождены на гоночном треке, но как-то выбрались на дороги общего пользования…
Старый BMW M3 с небольшим пробегом продали втрое дороже нового M4
Новый Ford Bronco: 8 соперников возрожденного внедорожника
Есть ли альтернатива самому харизматичному внедорожнику современности?
Kia опубликовала изображение кроссовера Sonet
Все материалы
Дом
Граффити с изображением актера Сергея Бодрова стрит-арт команды HoodGraff TeamОсторожно: закрашено
В России уничтожают множество граффити-шедевров. За что власти не любят уличное искусство?
«Нам с мужем разрешено жить по-человечески только ночью»
Соседи отравляют жизнь россиянке. Как их шум почти довел ее до нервного срыва
«Возвращайся в свою страну или я убью тебя!»
Интим-услуги, разборки, ненависть и страх: как рынок аренды по всему миру переживает коронавирус
Дышите ровно
Какими россияне видят врачей, спасающих страну от коронавируса
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
Двойной форсаж
В России решили строить дороги еще быстрее. Как это поможет экономике?
Жертва обстоятельств
На спасение российской экономики нужны деньги. На чем страна может сэкономить?
«Страшно вспоминать»
Советскую медицину считали лучшей в мире. Но так ли это было на самом деле?
На дорожку
Расходы на стройки собираются увеличить. Как это поможет россиянам?
Все материалы