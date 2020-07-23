Маникюр популярной рэперши на фото в купальнике озадачил поклонников

Популярная американская рэперша Карди Би сфотографировалась в откровенном наряде и удивила поклонников своими ногтями. Снимок появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенном снимке исполнительница позирует на фоне бассейна на территории своего дома в купальнике Fashion Nova с анималистичным принтом. Детали купальника выполнены в виде страз. Стоимость комплекта составляет 80 долларов (5700 рублей). Ее образ дополнили босоножки на каблуках бренда Dolce & Gabbana такой же расцветки.

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В комментариях под постом фанаты начали обсуждать маникюр рэперши: длина ее ногтей озадачила многих подписчиков. «Карди, серьезно, твоим ногтям не обязательно быть такими длинными», «Как ты моешь волосы с таким маникюром? Искренне любопытно», «Я бы такими ногтями выколола себе глаза», «Я, правда, не понимаю, как ты можешь съесть что-либо с этими ногтями», «Ее маникюр выглядит ужасно. Зачем такая длина? Словно это медвежьи когти», — высказывались они.

Ранее в июле Карди Би опубликовала фото роскошных украшений своей двухлетней дочери Калчер (Culture). На опубликованном кадре они позируют вместе. На них — одинаковые обувь и аксессуары: разноцветные сандалии, золотистые анклеты в виде цепей и бриллиантовые часы марки Pristine Jewelers, стоимостью примерно 500 тысяч долларов (35 миллионов рублей).