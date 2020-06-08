Маникюр в форме груди от российского мастера озадачил пользователей сети

Маникюр в виде женской груди, сделанный мастерами российского салона Nail Sunny, озадачил пользователей сети. Об этом сообщает Mirror.

На размещенных кадрах демонстрируется процесс создания необычного дизайна. Сначала мастер изготавливает грудь из пластилина, затем покрывает ее лаком и добавляет белую жидкость, которая имитирует грудное молоко. Полученную конструкцию маникюрщица прикрепляет к ногтям клиентки.

Подписчиков салона красоты в соцсетях шокировал дизайн маникюра, и они выразили свое отвращение в комментариях под публикацией. «Для чего вы это делаете?», «Меня сейчас стошнит», «Фу, ненавижу подобные дизайны», «Мерзость», — высказывались они.

1 июня другой дизайн ногтей от салона Nail Sunny также удивил пользователей сети. На размещенных кадрах мастер изготовила маленький мангал из жестяной банки и прикрепила его ножки к ногтям. Затем она сделала кастрюлю с салатом и мини-шампуры, после чего прикрепила их на пальцы другой руки. В конце видео показано, как созданный «шашлык» обжаривают на мангале на небольшом огне.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!