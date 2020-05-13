Накрашенные ногти Егора Крида смутили поклонников

Рэп-исполнитель Егор Крид опубликовал фотографию своих накрашенных ногтей в соцсетях и удивил поклонников. Снимок появился в Instagram-аккаунте знаменитости в среду, 13 мая.

На размещенном кадре музыкант демонстрирует подписчикам новый маникюр. На каждый ноготь нанесены разные рисунки: смайлики, языки пламени, сердце, контуры женской фигуры.

«Девчат, а вам нравится с дизайном или без?» — подписал он пост, набравший 378 тысяч лайков и больше семи тысяч комментариев.

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Некоторых фанатов смутило, что исполнитель сделал маникюр с покрытием.

«Егор, блин... Я от тебя такого не ожидала», «Боже, до чего доводит карантин», «Я надеюсь, это не твои пальцы», «Что за трэш», — писали они.

Другие поддержали необычный эксперимент Крида: «Оригинально и неожиданно», «Выглядит неплохо!», «Огонь!», «Хочу такие же ноготочки».

Ранее в январе американские мастера пришли к выводу, что мужской маникюр станет одним из главных трендов 2020. Отмечается, что в Instagram под хештегом #guynails появилось больше 1,4 тысячи публикаций. Как рассказал литературный агент Джон Кьюсик, во время своего первого похода на процедуру он покрыл ногти черным лаком и сделал дизайн с изображением черепа, который он нашел под этим хештегом.

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