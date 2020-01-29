Мужчины полюбили еще один женский тренд

Розовый цвет, который традиционно считается женским, стал новым трендом среди мужчин. К такому выводу пришли эксперты моды в издании Elle.

Тренд полюбили мировые знаменитости: 26 января на премии «Грэмми» в костюмах этого оттенка появились многие мужчины. Так, например, рэпер Lil Nas X вышел на красную дорожку в ярко-розовом наряде с золотой фурнитурой от Versace. Образ дополнили ковбойская шляпа и повязанные на обе руки платки того же бренда. В качестве обуви он выбрал остроносые сапоги в ковбойском стиле.

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В другом оттенке розового пришел на мероприятие еще один рэпер Tyler the Creator. На нем был костюм портье с золотыми пуговицами, красная шляпа, белые туфли и перчатки того же цвета. Главной деталью образа певца стал чемодан, с которым он позировал перед фотографами. Рэпер выглядел как герой фильма «Отель "Гранд Будапешт"».

Тенденцию поддержал и канадский певец Shawn Mendes. Он прибыл на премию в классическом костюме вишневого цвета и лакированных черных туфлях.

Ранее в январе американские мастера заключили, что мужской маникюр станет одним из главных трендов 2020. Отмечается, что в Instagram под хештегом #guynails появилось больше 1,4 тысячи публикаций. Как рассказал литературный агент Джон Кьюсик, во время своего первого похода на процедуру он покрыл ногти черным лаком и сделал дизайн с изображением черепа, который он нашел под этим хештегом.

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