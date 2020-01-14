Популярная женская процедура станет трендом среди мужчин

Популярная женская процедура станет одним из главных трендов 2020 года среди мужчин. Такой вывод сделали ведущие американские мастера маникюра, сообщает New York Post.

«Мужчины начали стремительно демонстрировать свои накрашенные ногти», — отметила звездная маникюрщица из Лос-Анджелеса Бритни Токио (Britney Tokyo). По словам специалистки, в числе ее клиентов, помимо Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, значатся рэпер Лука Саббат и известный актер Гарри Стайлс, чей маникюр с фруктовым дизайном, вдохновленный его альбомом Fine Line и песней Watermelon Sugar, стал популярным в сети в декабре.

Кроме того, отмечается, что в Instagram под хештегом #guynails появилось больше 1,4 тысячи публикаций. Как рассказал литературный агент Джон Кьюсик (John Cusick), во время своего первого похода на процедуру он покрыл ногти черным лаком и сделал дизайн с изображением черепа, который он нашел под этим хештегом.

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Популярный американский фитнес-тренер Марк Рибейро (Mark Ribeiro) также последовал тренду. «Сперва я просто нанес несколько полосок на свои ногти, но затем я пристрастился к этому. Маникюр — это что-то вроде аксессуара. Это все равно что приобрести новую пару обуви или пальто. Мне нравится, когда дизайн моих ногтей эстетически сочетается с моими татуировками», — пояснил спортсмен.

Прежде, уточняют эксперты, цветные ногти делали только рок-звезды, такие как Мик Джаггер, но сейчас новое поколение знаменитостей вводит эту процедуру в моду. Так, в Instagram рэпера ASAP Rocky неоднократно появлялись снимки с разным дизайном ногтей. Помимо рэперов, этой тенденции последовали и некоторые актеры, в частности Энсел Эльгорт, который появился с белыми ногтями на премии «Золотой глобус» 5 января 2020 года. Например, дизайнер Марк Джейкобс неоднократно демонстрировал свой цветной маникюр в Instagram.

В августе 2019 года в сети ужаснулись ногтям анонимного жениха на фотографии в закрытой Facebook-группе That’s It, I’m Nail Shaming («Вот так я насмехаюсь над ногтями»). На свадебном снимке пара демонстрировала свои кольца на фоне цветов. Пользователи соцсети раскритиковали отсутствие маникюра у мужчины: под его необработанными ногтями виден толстый слой грязи.

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