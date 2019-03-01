Найден очевидный способ определить пригодность женщин для отношений

Американец провел исследование и создал инструкцию, которая поможет определить характер девушки по форме ее ногтей. Результатами своего труда он поделился в Twitter.

«Устал ухаживать за неподходящей девушкой? Только что понял, что твоя девушка — псих? Хочешь узнать, какие признаки помогут тебе это выяснить? Моя книга "‎Ногти с первого взгляда"‎ поможет тебе», — прорекламировал шестистраничную книгу ее автор Марван Альтейр, называющий себя Рокки.

С лета 2018 года 26-летний американец изучал виды женского маникюра, чтобы потом поведать мужчинам, обладательниц каких ногтей стоит опасаться в отношениях.

Так, по словам Альтейра, нюдовые оттенки всегда гарантируют надежность, а, например, ярко-зеленые, кислотно-желтые, красные и другие цвета радуги представляют опасность. «Убедитесь, что у вас есть медицинская страховка и что вы застраховали свою жизнь», — пошутил он про девушек с ярко накрашенными ногтями.

Каждому типу маникюра Рокки присвоил определенные характеристики. «Бывший парень в тюрьме, мастер тверка, возможно, продает наркотики, не нуждается в мужчине, будет драться, пока не умрет, сердцеедка», — написал он про женщин с длинными ногтями заостренной формы и сложным дизайном.

«Любит пряный тыквенный латте, маски для лица, бранчи по субботам, не знает, как танцевать тверк», — описал Альтейр девушек с французским маникюром.

«В моем исследовании участвовали 20 друзей и 10 незнакомцев мужского пола. Я показал каждому из них разные фотографии маникюра. Если несколько человек говорили одно и то же об определенном маникюре, я заносил это в книгу», — пояснил Альтейр.

Его пост моментально стал вирусным и набрал больше 200 тысяч лайков, около 90 тысяч репостов и две тысячи комментариев. Многие мужчины благодарили Рокки за инструкцию, а девушки начали присылать снимки своих ногтей и требовать описать их характер.

В июне 2018 года ученые из университета Торонто выяснили, как определить нарцисса по внешности. По словам Миранды Джакомини (Miranda Giacomini) и Николаса Рула, которые провели специальный эксперимент, люди с густыми и широкими бровями страдают ярко выраженной формой нарциссизма.

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