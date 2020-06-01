Российский маникюр в виде кебаба озадачил пользователей сети

Маникюр в виде кебаба, сделанный мастерами российского салона Nail Sunny, удивил пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.

На размещенных кадрах маникюрши продемонстрировали процесс создания дизайна. Так, сначала мастер покрыла ногти одной руки зеленым лаком, затем разрезала жестяную банку и соорудила из нее маленький мангал, ножки которого прикрепила к ногтям.

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Из подручных средств и пластилина были также сделаны кастрюля с салатом и мини-шампуры с нанизанными на них искусственными овощами и мясом. Перечисленные детали мастер приклеила на пальцы второй руки. В конце ролика демонстрируется, как созданный «шашлык» обжаривают на мангале на небольшом огне.

Подписчиков озадачил дизайн маникюра и они выразили свое удивление в комментариях под публикацией. «Это некрасиво», «Я ненавижу подобные дизайны», «Зачем?», «Боже, только не это», — высказывались они.

В мае накрашенные ногти Егора Крида смутили его поклонников. На размещенном в соцсети снимке музыкант продемонстрировал новый маникюр. Так, на каждый ноготь были нанесены разные рисунки: смайлики, языки пламени, сердце, контуры женской фигуры. «Что за треш», — прокомментировал публикацию один из фанатов.

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