Билли Айлиш дала отпор осудившим ее за выход в облегающей одежде комментаторам

Американская певица и автор песен Билли Айлиш дала отпор комментаторам, которые осудили ее в соцсетях за выход на улицу в облегающей одежде. Об этом сообщает Page Six.

18-летняя исполнительница опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта видеоролик популярного тиктокера с никнеймом Chizi Duru с подписью, в которой призвала подписчиков перестать критиковать людей с обычными телам на фотографиях.

«Вы все должны привыкнуть к естественным телам, договорились? (...) Иметь кишечник — это нормально. Да и грудь иногда может обвиснуть, особенно при кормлении ребенка. В Instagram сплошное вранье», — высказывается блогер в ролике.

После этого Айлиш разместила на своей странице снимок, где она запечатлена в открытом топе. Пост набрал около 10 миллионов лайков.

12 октября Билли Айлиш появилась на публике в облегающих вещах вместо привычной ее фанатам мешковатой одежды. Она прошлась по улицам Лос-Анджелеса в кружевном бюстгальтере, обтягивающем топе бежевого цвета и шортах в тон.

Журналисты отмечают, что обычно певица выходит в свет в нарядах оверсайз, чтобы не демонстрировать свою фигуру. Впервые она показала тело в видеоклипе во время мирового турне Where Do We Go в марте. На кадрах девушка снимала одежду под музыку и в итоге осталась в одном белье.

В декабре 2019 года Билли Айлиш объяснила желание скрывать свое тело. По ее словам, ей удобно носить одежду больших размеров, поскольку это не дает возможности другим судить о том, как на самом деле выглядит ее тело.