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18:45, 15 июля 2025Из жизни

Найдены гробница и сокровища правителя древнего города майя

В Белизе нашли гробницу майя с редкой погребальной маской
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: University of Houston

В Белизе обнаружена царская гробница правителя древнего города майя. Об этом сообщает Smithsonian Magazine.

Супруги-археологи из Университета Хьюстона — Арлен и Диана Чейз — обнаружили в майанском городе Караколь гробницу его первого известного правителя — Те Каб Чаака, основавшего царскую династию в 331 году нашей эры. Чейзы вели раскопки в Караколе более 40 лет. В этом году они сосредоточились на установлении связей между Караколем и Теотиуаканом — древним городом майя на территории современной Мексики. «Мы сразу поняли, что нашли нечто важное, когда увидели погребальную камеру», — рассказал Арлен Чейз. Особое внимание ученых привлекло большое количество киновари — минерала красного цвета, которым обычно покрывали захоронения высокопоставленных особ.

Гробница оказалась полна сокровищ. Археологов особенно поразила уникальная мозаичная погребальная маска. Кроме того, были найдены три пары нефритовых серег, костяные трубки с резьбой, сосуд с изображением бога торговли Эк Чуаха и посуда с фигурками животных: колибри, обезьяны и совы.

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Караколь, расположенный в джунглях современного Белиза, был одним из крупнейших городов майя. На его территории сохранились пирамиды, монументы и стадион для игры в мяч. Открытие гробницы первого правителя поможет ученым лучше понять историю этого древнего города. Артефакты из гробницы будут тщательно изучены и впоследствии выставлены в музеях Белиза.

Ранее сообщалось, что жительница США купила за бесценок вазу, которая оказалась изделием древних майя и была изготовлена около 1800 лет назад. Американка рассказала, что заметила красивую вазу с необычным орнаментом в комиссионном магазине города Клинтон.

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