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14:14, 20 июня 2024Из жизни

Купленная за бесценок ваза оказалась артефактом исчезнувшей цивилизации

Купленная женщиной из США за 4 доллара ваза оказалась древним артефактом майя

Кадр: «WUSA9»

Жительница США купила за бесценок вазу, которая оказалась изделием древних майя и была изготовлена около 1800 лет назад. Об этом пишет UPI.

Анна Ли Дозье из Вашингтона рассказала, что заметила красивую вазу с необычным орнаментом в комиссионном магазине города Клинтон. «Она выглядела старой, но я подумала, что ей лет 20 или 30. Казалось, что это поделка для туристов, и я купила ее», — поделилась воспоминаниями женщина. Артефакт исчезнувшей цивилизации обошелся ей в четыре доллара (333 рубля).

В начале года Дозье отправилась отдыхать в Мексику. Она посетила антропологический музей, и изделия там были очень похожи на ее недавнюю покупку. Женщина рассказала об этом сотрудникам музея, и те посоветовали обратиться в посольство Мексики в США.

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Вернувшись домой, Дозье отправила в посольство фотографии вазы. Там сумели быстро идентифицировать артефакт. Оказалось, что это настоящее изделие мастеров майя, которое было изготовлено в 200-800 годах нашей эры.

Дозье решила вернуть бесценную историческую находку. Она с семьей лично передала вазу послу Мексики в США Эстебану Моктесуме на специальной церемонии в Музее мексиканской культуры в Вашингтоне. Американка сказала, что была рада поучаствовать в возвращении ценности на родину. Женщина добавила, что у нее дома трое маленьких детей и она не простила бы себе, если бы они разбили вазу, которой почти две тысячи лет.

Ранее сообщалось, что мужчина из Канады в 56 раз дороже продал вазу, которую купил в благотворительном магазине за восемь долларов. Она оказалась работой известного европейского стеклодува.

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      Никита Савин
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