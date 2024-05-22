Купленную за 724 рубля вазу продали в 56 раз дороже

Мужчина из Канады в 56 раз дороже продал купленную за 724 рубля вазу

Мужчина из Оттавы, Канада, в 56 раз дороже продал вазу, которую купил в благотворительном магазине за восемь долларов (724 рубля). Об этом пишет Newsweek.

Энди просматривал прилавки магазина, когда увидел на них вазу, похожую на произведение итальянского стеклодува Анджело Баровьера. Он купил вещь, а позже нашел ее идентичную версию в интернете, выставленную на продажу за 921 доллар (83 тысячи рублей).

Мужчина рассказывает, что в комиссионных и благотворительных магазинах Оттавы часто можно найти что-то необычное. Жители разбирают дома старших родственников и сдают предметы 1970-80-х годов, не подозревая об их ценности. Он предполагает, что купленная им ваза попала в тот магазин схожим образом.

Мужчина рассказал о своей покупке на форуме Reddit. Одни комментаторы поздравили пользователя с находкой, другие уверяли, что ваза является подделкой. Негативная реакция удивила мужчину. Тем не менее, после публикации с ним связался торговец антиквариатом. Он предложил купить вазу за 450 долларов (41 тысячу рублей).

Сначала Энди подумал, что это шутка. Но торговец попросил адрес его электронной почты и перевел половину суммы. В тот же день он приехал к Энди и заплатил остальную часть. «Так совпало, что он жил примерно в часе езды от меня», — объяснил мужчина.

Анджело Баровьер жил в Венеции в XV веке. Художественное стеклоделие было делом его семьи. Как ученый, Баровьер смог усовершенствовать традиции старших родственников и создать «венецианский хрусталь», отличающийся особым блеском и прозрачностью. Цена оригинальных изделий мастера варьируется от 100 долларов до 20 тысяч (от девяти тысяч до 1,8 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что в США мужчина приобрел коробку на гаражной распродаже и нашел в ней ценную картину. Искусствовед Найджел Фриман предположил, что картина принадлежит кисти Бенни Эндрюса — художника из Нью-Йорка, который творил в 60-70-е годы ХХ века и был довольно известен.