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18:19, 3 апреля 2024Из жизни

Мужчина купил коробку на гаражной распродаже и нашел в ней ценную картину

В США мужчина приобрел коробку на гаражной распродаже и нашел ценную картину

Кадр: Antiques Roadshow / Daily Express

Житель США неожиданно для себя стал владельцем произведения искусства. Об этом пишет издание Daily Express.

Мужчина и его сын в качестве хобби посещали гаражные распродажи, надеясь найти среди ненужных вещей что-нибудь ценное. Они также часто появлялись на аукционах, которые устраивают перед продажей крупных имений. Именно на одном из таких аукционов они заметили на мокрой траве картонную коробку с торчащей из нее рамой. Никто не хотел мочить ноги и не интересовался ей, поэтому мужчинам удалось купить ее всего 45 долларов (около четырех тысяч рублей). После этого она несколько дней сохла в гараже.

Развернув бумагу, покрывавшую раму, отец с сыном обнаружили, что приобрели картину. Они подумали, что она может быть ценной, и принесли ее на телепередачу об антиквариате Antiques Roadshow. Там они надеялись узнать, кто ее написал и сколько она может стоить.

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Искусствовед Найджел Фриман предположил, что картина принадлежит кисти Бенни Эндрюса — художника из Нью-Йорка, который творил в 60-70 годы ХХ века и был довольно известен. При этом, по словам Фримана, большая часть работ Эндрюса сделана на бумаге и относится к концу 1960-х. Найденная картина отличается тем, что написана на картоне красками и датируется началом 1960-х. Он добавил, что начальная стоимость такого лота на аукционе составила бы от семи до десяти тысяч долларов (646-929 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в США владельцам вернули картину, которая была украдена 54 года назад мафией в штате Нью-Джерси. В ее похищении оказался замешан одиозный сенатор.

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      Антонина Черташ
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