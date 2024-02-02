Украденную мафией 54 года назад картину известного художника вернули владельцам

В США семье вернули похищенную в 1969 году картину художника Джона Опи

В США владельцам вернули картину, которая была украдена 54 года назад мафией в штате Нью-Джерси. Об этом сообщает People.

Полотно знаменитого британского художника XVIII века Джона Опи «Учительница» приобрел в Лондоне в 1930 году и привез в Соединенные Штаты доктор Эрл Лерой Вуд. Картина, изображающая женщину, занимающуюся с детьми чтением, висела в столовой дома семьи Вудов в городе Ньюарк.

В 1969 году в поместье дважды вламывались грабители. В первый раз они попытались похитить коллекцию монет Вуда, однако сработала сигнализация, и преступники скрылись. На вызов в дом известного в городе военного врача среди прочих приехал член городского совета Энтони Империале. Он пообщался со смотрителем поместья Вудов и узнал, что в коллекции имеется очень дорогая картина Джона Опи. Две недели спустя на дом снова напали трое грабителей и похитили полотно.

В 1975 году некий Джеральд Феста признался на суде по другому делу, что именно он был одним из тех, кто ограбил дом доктора Вуда и украл «Учительницу». Более того, он также заявил, что преступление было совершено по заказу Империале. Тем не менее против политика, который в то время уже был сенатором от штата Нью-Джерси, не было возбуждено дело.

С 1969 года местонахождение картины было неизвестно. В 1989 она засветилась в штате Флорида в описи выставленного на продажу дома Джозефа Ковелло — мафиози, которого посадили на длительный срок. Новый владелец дома не знал ни о ценности картины, ни о ее криминальной истории. Он перевез «Учительницу» в другой свой дом в штате Юта, где она и пробыла до 2020-го года, до конца его жизни.

Затем картину Опи выставили на аукцион, и только тогда специалисты обратили на нее внимание. После двухлетнего расследования ФБР было установлено, что это то самое полотно. В январе картину торжественно вручили 96-летнему Фрэнсису Вуду — сыну Эрла Вуда.

Никаких арестов в связи с похищением картины произведено не было, так как ни одного из причастных к ее похищению больше нет в живых. Вуд-младший заявил, что очень рад возвращению семейной реликвии и поблагодарил следователей.

Ранее сообщалось, что в Бельгии найдены работы Пикассо и Шагала, похищенные в 2010 году. Краденые полотна хранились в подвале здания в городе Антверпен.