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09:59, 18 января 2024Из жизни

В подвале нашли похищенные картины Пикассо и Шагала на 79 миллионов рублей

В антверпенском подвале нашли картину Пикассо, похищенную в Израиле в 2010 году

Фото: Parquet of Namur / Handout / Reuters

В Бельгии найдены работы Пикассо и Шагала, похищенные в 2010 году. Об этом сообщает Reuters.

Краденые картины хранились в подвале здания в городе Антверпен. Одно из них принадлежит кисти Пабло Пикассо и называется Tête, другая — L’homme en prière Марка Шагала. В сумме их стоимость оценивается в 900 тысяч долларов (79 миллионов рублей).

Обе картины были похищены в 2010 году у некоего коллекционера из Израиля. Вместе с ними воры унесли у него драгоценности на 680 тысяч долларов (60 миллионов рублей). Их в антверпенском подвале не оказалось.

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Полиция начала расследование после обращения информатора, который утверждал, что гражданин Бельгии предлагает оба произведения искусства на продажу.

Главный подозреваемый уже задержан. Имел ли он отношение к краже в 2010 году, не уточняется.

Ранее в Великобританию вернулась похищенная 34 года назад картина Роберта Джеммелла Хатчисона «Дети на мелководье». Полотно знаменитого шотландского художника украли из музея в 1989 году.

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      Олег Парамонов
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