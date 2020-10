Билли Айлиш вышла на улицу в облегающей одежде

Американская певица и автор песен Билли Айлиш появилась на публике в облегающих вещах вместо мешковатой одежды и удивила фанатов. Снимки публикует издание Daily Mail.

Знаменитость прошлась по улицам Лос-Анджелеса в кружевном бюстгальтере, обтягивающем топе бежевого цвета и шортах в тон. Она также надела коричневые высокие носки Gucci с монограммой бренда и серые тапки марки Yeezy за 55 долларов (4237 рублей).

На размещенных кадрах 18-летняя Айлиш положила одну руку в карман, а в другой она держит телефон. Ее волосы окрашены в зеленый цвет и собраны в высокий пучок.

Фото опубликовано @angelbill___

Журналисты отмечают, что обычно певица выходит в свет в нарядах оверсайз, чтобы не демонстрировать общественности свою фигуру. Впервые она показала тело в видеоклипе во время своего мирового тура Where Do We Go в марте. На опубликованном ролике девушка снимает одежду под музыку, оставаясь в конце в одном бюстгальтере.

Поклонники восхитились внешним видом исполнительницы в комментариях. «Вау, теперь понятно, почему она носит мешковатые вещи!», «Очень красивая», «Шикарное тело», «Продолжай в том же духе, красотка!» — высказывались пользователи.

В декабре 2019 года Билли Айлиш объяснила желание скрывать свое тело. По ее словам, ей удобно носить одежду больших размеров, поскольку это не дает возможности другим судить о том, как на самом деле выглядит ее тело.