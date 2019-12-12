Американская певица Билли Айлиш объяснила желание скрывать свое тело и носить мешковатую одежду на «800 размеров больше», чем нужно. На эту тему она поговорила с телеведущей Гэйл Кинг в ходе передачи This Morning, запись которой доступна на YouTube.

17-летняя знаменитость призналась, что ее девиз — «чем больше, тем лучше». До этого фанаты связывали особенности ее стиля с тем, что певица не желает быть сексуализированной.

Артистка заявила, что ей удобно носить одежду больших размеров, поскольку это не дает возможности другим судить о том, как на самом деле выглядит ее тело. «Мое отношение к собственному телу было таким "токсичным", какое только можно себе представить, — призналась Айлиш ведущей. — Дело не в том, что мое тело безобразно, я просто не хочу, чтобы вы на него смотрели».

Девушка добавила, что ей хочется быть таинственной. «Вы не узнаете, что у меня внутри», — заключила она.

В августе Билли Айлиш возмутилась из-за своей фотографии на обложке немецкой версии журнала Nylon. На ней исполнительница изображена без одежды и лысой. Сама Айлиш оставила гневный комментарий в Instagram-аккаунте издания: «Что это за херня? Nylon не обращался ко мне поводу этого непонятного произведения. Ни я, ни моя команда не знали об этом. Это даже не настоящее изображение меня». Звезда напомнила, что ей всего 17 лет.

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