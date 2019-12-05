Названы самые популярные в России видео на YouTube

Самым популярным у россиян видео на YouTube в 2019 году стала пародия на мультфильм «Фиксики» под названием «Чинилы и большой секрет»: ролик блогера Сыендука набрал более 25 миллионов просмотров и свыше 600 тысяч лайков. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Google Россия» сообщает ТАСС.

На втором месте рейтинга YouTube оказался фильм Юрия Дудя «Беслан. Помни». Его посмотрели более 18 миллионов раз. Третьим в списке стало интервью американской певицы Билли Айлиш в шоу «Вечерний Ургант» — свыше 15 миллионов просмотров.

Также в рейтинг самых популярных роликов вошли номер комика Павла Воли «Про настоящих женщин», мультфильм «Фиксики», миниатюра резидентов Comedy Club «Неожиданная развязка», обзор киноленты «Т-34» от BadComedian и другие.

Вместе с тем в Google рассказали наиболее просматриваемых музыкальных видео в России. На первом и втором местах оказался Артур Пирожков с клипами «Зацепила» (149 миллионов просмотров) и «Алкоголичка» (126 миллионов просмотров). Замыкает тройку лидеров ролик «Грустный дэнс» Artik & Asti feat. Артем Качер (110 миллионов просмотров). В топ-10 также попали видео Егора Крида, Face, Тимы Белорусских, Little Big и других исполнителей.

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