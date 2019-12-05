Медведев ответил Батрутдинову шуткой про Гарика Харламова

Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил, отвечая на вопрос комика Тимура Батрутдинова в ходе ежегодного интервью российским телеканалам. Программа доступна на YouTube-канале правительства России.

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Батрутдинов, представлявший канал ТНТ, отметил, что на разговор с премьером отправили его, поскольку в тандеме с Гариком Харламовым именно Батрутдинов исполняет роль Медведева. «Правильно ли я вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет Харламов?» — заметил председатель правительства.

Юморист попросил Медведева ответить, кто выигрывает в конкурентной борьбе за аудиторию — телевидение или интернет. Глава кабмина ответил, что в силу специфики работы предпочитает следить за новостями в интернете. По его словам, по оперативности у интернета нет конкуренции. При этом глубина проникновения телевидения в России выше, заметил он.

В ходе встречи с телеканалами Медведев также ответил на вопрос ведущей «Орла и решки» Анастасии Ивлеевой. Она поинтересовалась, не повлияет ли закон о надежной работе Рунета на доступность таких площадок, как YouTube. Премьер заверил, что «никто ничего закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется», а те, кто с его помощью зарабатывает, продолжат это делать.

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