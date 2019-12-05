Медведев вспомнил 90-е

Жизнь в 1990-е годы в России была сложная, но это не значит, что «ничего интересного не происходило». Об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил в четверг, 5 декабря, в ходе ежегодного интервью российским телеканалам. Программа также доступна на YouTube-канале правительства России.

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«Вернуться в прошлое невозможно, хотя каждый из нас об этом думает. (...) Жизнь была сложная, много было всяких разных проблем. Вряд ли мне правильно рассуждать о том, что бы я мог сделать, если бы я находился на соответствующей должности в тот период. Были другие условия, работали другие люди», — заявил Медведев в ответ на вопрос представителя телеканала «Муз-ТВ» Андрея Разыграева о том, что бы премьер-министр изменил в 90-х, если бы у него была возможность вернуться на один день в прошлое.

«Это были сложные, но очень важные годы в развитии нашей страны. Страна жила тяжело... (...) Но менять я ничего не стал бы. У меня вот в 95 году важное событие произошло, сын родился. Что там менять? Все нормально», — заключил глава правительства.

Ранее Медведев заявил, что введенные в советское время льготы будут сохранены в рамках программы по ускорению экономического роста в России. По его словам, советские льготы не попадут в массовом порядке под «регуляторную гильотину» — законодательную реформу по отмене устаревших и неактуальных нормативно-правовых актов, запущенных правительством.

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