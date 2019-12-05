В России сохранят советские льготы

Введенные в советское время льготы будут сохранены в рамках программы по ускорению экономического роста в России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время разговора с представителями телеканалов, трансляцию которого ведет YouTube-канал «России 24».

«Но при этом нельзя трогать льготы, преимущества, которые вводились еще в советский период. Такие акты сохранятся до тех пор, пока мы их не ретранслируем в современные акты», — сказал Медведев.

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По его словам, советские льготы не попадут в массовом порядке под «регуляторную гильотину» — законодательную реформу по отмене устаревших и неактуальных нормативно-правовых актов, запущенных правительством.

Также премьер-министр напомнил о важности снижения административных барьеров, мешающих экономическому росту.

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