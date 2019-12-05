Медведев пообещал Ивлеевой не закрывать YouTube

Премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал, что закон о надежном интернете никак не скажется на доступности в России таких площадок, как YouTube. Об этом он заявил в четверг, 5 декабря, в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на YouTube-канале правительства России.

«Никто ничего закрывать не собирается, YouTube как был, так и останется. И те, кто зарабатывает, будут зарабатывать», — отметил российский премьер в ответ на вопрос телеведущей канала «Пятница» и блогера Анастасии Ивлеевой.

По его словам, в действительности данный законопроект направлен не на то, чтобы что-то запретить, а на то, чтобы Россию нельзя было отрезать от мировой сети, «если кому-то в голову это придет». «Обычно в этом случае говорят: "Ну а кто нас там собирается отрезать?" Это, как было сказано в одном советском кинофильме, обывательские разговорчики. Потому что на самом деле отрезать могут от чего угодно», — пояснил Медведев.

Он также выразил уверенность в том, что если блогеры будут делать качественный контент, их заработкам на YouTube ничего угрожать не будет. «Не будет интересно, не будут смотреть», — добавил премьер.

Президент России Владимир Путин в начале мая подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам. Согласно документу, в случае необходимости Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования». На эти мероприятия будет выделено 30 миллиардов рублей.

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