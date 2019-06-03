Песков сообщил о попытках отрезать Россию от интернета

В Кремле полагают, что Россию пытаются отрезать от глобальной инфраструктуры интернета, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала RT.

По его словам, принятый недавно закон об устойчивом Рунете позволит сохранить самодостаточность и независимость в сфере интернета. Он подчеркнул, что данная законодательная инициатива является мерой предосторожности.

Песков отметил, что уже есть примеры противозаконных действий, связанных с цифровыми технологиями. «Китайскую компанию пытаются отключить от обновлений американской операционной системы — они станут недоступны на устройствах этой компании. Я сейчас говорю о торговой войне между США и китайскими производителями телекоммуникационного оборудования», — пояснил он.

Президент России Владимир Путин в начале мая подписал закон о надежной работе Рунета, для реализации которого в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам. Согласно документу, в случае необходимости Роскомнадзор сможет осуществлять «централизованное управление сетью связи общего пользования». На эти мероприятия будет выделено 30 миллиардов рублей.

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