Участники британского телешоу посмеялись над российскими коровами

Gazebo / YouTube

Участники британского телешоу «У меня есть новости для вас» (Have I Got News for You) посмеялись над российскими коровами, которым надели очки виртуальной реальности. Выпуск опубликован на сайте канала «Би-би-си».

Во время обсуждения новостей за неделю ведущая предложила прослушать аудиофрагмент. На записи прозвучало коровье мычание. В попытке угадать тему один из участников предложил, что коровам для снятия стресса надевали наушники с успокаивающей музыкой.

Ведущая Хелен МакКрори (Helen McCrory) зачитала новость о том, что на ферме в России протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров. «Это делается для того, чтобы успокоить корову. Ведь она живет в России, но на самом деле не хочет там жить», — в шутку заметил актер Пол Мертон (Paul Merton).

После этого на экране показали фотографию одной из коров в VR-очках. «Как думаете, что она смотрит?» — спросила ведущая. «Мультики», — ответил участник, произнеся слово с мычанием, чем рассмешил остальных. МакКрори добавила, что, согласно новости, на самом деле животным показывают в VR симуляцию летнего луга.

В августе британское издание The Sun сделало подборку смешных, на его взгляд, фотографий россиян в образе «гангстеров-подражателей» с различными видами оружия. Таблоид отметил, что снимки были опубликованы в соцсетях.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!