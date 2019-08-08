Британское издание высмеяло фото «российских гангстеров»

Российские «гангстеры-подражатели» выложили в социальную сеть фотографии с различными видами оружия. Британское издание The Sun сделало подборку смешных, на его взгляд, фотографий.

Эти люди думают, что они страшные головорезы, но на самом деле выглядят очень смешно, отмечает издание. Фото, на котором мужчина стоит с автоматом в руках и колготками на голове, подписали следующим образом: «Этот подонок-гангстер работает комиком в свободное время».

На одном из фото вооруженная влюбленная пара лежит на кровати. Парень держит в руках пистолет, а у девушки в руках боевой нож. Автор материала Дебби Уайт (Debbie White) назвала это «настоящей любовью».

Также издание удивила фотография, на которой парень направляет пистолет на мертвую рыбу. Ее подписали: «Подойди ближе, и я пристрелю рыбу».

В подписи к одному из фото таблоид использовал игру слов. Парня с татуировкой на теле и бритой головой, держащего маленького кролика в руках, назвали «Гоп-тимист».

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