Русских гопников назвали настоящими древними славянами

Пользователи Reddit выразили симпатию российским гопникам. Посетители ресурса оценили фотографию с молодыми людьми, присевшими, как львы-стражи, на корточки на опорные столбы ворот. Юзеры вывели снимок в топ ресурса.
Разместивший фото пользователь с ником GAZAYOUTH93X назвал композицию «Дмитрий и Анатолий: привратники и стражи Славатара».
«Молитесь, чтобы вам удалось пройти через адидассассинов!» — шутит joekillsshit, намекая на сюжет игры Assassin’s Creed.
Пользователи иронизируют, что рады, наконец, увидеть, как выглядят «древние славяне» из города Славатар.
Однажды повстречавшиеся с гопниками из России комментаторы отмечают их крутой нрав и просят посоветовать, как защититься от них. «Каждый раз, когда я пытался пройти мимо них, я в считанные секунды становился недееспособным, потому что они пинали меня до смерти, крича "CYKA *** !" снова и снова», — пишет ALoyalRenegade.
Знатоки культуры обитателей российских дворов также продемонстрировали знание характерного жаргона, некоторые матерились по-русски, используя латиницу.
Культура русских гопников обрела популярность в сети несколько лет назад. Западная молодежь показывает знание русского мата, а также записывает ролики, в которых подражает стилю гопников, их поведению, в частности, демонстрирует умение сидеть на корточках.
В январе один из самых популярных YouTube-блогеров PewDiePie также показал владение русским матом, прокомментировав таким образом новости.