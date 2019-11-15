Певицу Билли Айлиш обнаружили в православном комиксе о таинстве крещения

Популярная американская исполнительница Билли Айлиш стала героиней православного комикса «Техника духовной безопасности». Об этом сообщает издание Metro.

Отмечается, что Выборгская епархия готовит пособие для молодежи, которое будет посвящено таинству крещения. Сюжет комикса рассказывает о священнике, который приходит к старшеклассникам, чтобы ответить на их вопросы о крещении. Одну из школьниц студенты Академии художеств срисовали с Айлиш, объяснив это ее популярностью.

«Девчонки красят волосы под Билли Айлиш, учат наизусть ее песни. Конечно, американская певица не имеет никакого отношения к православию, но ведь ее знают и любят. И любой школьник хотел бы учиться с ней в одном классе», — рассказал отец Артемий. Он пояснил, что в комиксе звезда интересуется у священника, сколько раз можно креститься.

В августе Билли Айлиш возмутилась из-за своей фотографии на обложке немецкой версии журнала Nylon. На ней исполнительница изображена без одежды и лысой. Сама Айлиш оставила гневный комментарий в Instagram-аккаунте издания: «Что это за херня? Nylon не обращался ко мне поводу этого непонятного произведения. Ни я, ни моя команда не знали об этом. Это даже не настоящее изображение меня». Звезда напомнила, что ей всего 17 лет.

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