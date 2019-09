В сети появился клип на композицию all the good girls go to hell («все хорошие девочки попадают в ад») американской исполнительницы Билли Айлиш. Музыкальное видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

В начале клипа на 17-летней артистке разрывают одежду, и вкалывают в нее шприцы, после чего у Айлиш прорезаются крылья.

Выложенный в сеть ролик за полдня набрал более восьми миллионов просмотров и около 1,5 миллиона лайков.

