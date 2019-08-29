Билли Айлиш обратилась к фанатам на русском языке

Американская певица Билли Айлиш посвятила российским фанатам пост в Instagram после концертов, проведенных в Москве и Санкт-Петербурге. Артистка поблагодарила поклонников на русском языке.
Айлиш выложила фотографию, на которой предстала в рубашке с принтом из аниме «Невероятные приключения ДжоДжо» и шортах с героями мультсериала «Кураж — трусливый пес».
28 августа Айлиш призналась, что проспала в Москве церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, на которой ее признали лучшей новой артисткой года.
Столичный концерт 17-летней певицы состоялся 27 августа. На следующий день она выступила в Санкт-Петербурге.
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