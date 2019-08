Билли Айлиш прилетела в Россию и проспала премию MTV

Американская певица Билли Айлиш проспала церемонию вручения премии MTV Video Music Awards, на которой ее признали лучшей новой артисткой года. Об этом она рассказала в Instagram.

«Я спала в России во время награждения, но, ребята, спасибо вам большое @vmas, очень-очень-очень вас люблю», — написала Айлиш.

Певица выступила в Москве во дворце спорта «Мегаспорт» 27 августа. Это был первый концерт 17-летней Айлиш в России. Ее следующий концерт запланирован в Санкт-Петербурге на 28 августа.

Церемония вручения премии MTV Video Music Awards состоялась в ночь на 27 августа. Помимо Айлиш, лауреатами стали Ариана Гранде («Певица года»), Тейлор Свифт («Лучший видеоклип») с музыкальным видео на композицию You Need to Calm Down и Lil Nas X («Песня года») с треком Old Town Road.

