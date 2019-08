Траволта перепутал Тейлор Свифт с трансвеститом во время вручения награды

@PopCraveMusic / Twitter

Актер Джон Траволта перепутал Тейлор Свифт с дрэг-квин Джейд Джоли (настоящее имя Джош Грин) во время вручения певице статуэтки за лучший видеоклип по версии MTV Video Music Awards. Запись произошедшего появилась в Twitter.

В ролике видно, как Траволта, которого пригласили на премию вручать награды и объявлять победителей, пытается вручить статуэтку Грину, который появился на сцене раньше Свифт после объявления ее победительницей.

Джош Грин — артист-имитатор Свифт, снявшийся в ее клипе на песню You Need to Calm Down. Он вышел на сцену вместе с другими актерами и актрисами, принявшими участие в работе над музыкальным видео.

Ранее сообщалось, что песней года по версии MTV Video Music Awards стала композиция Old Town Road рэпера Lil Nas X и Билли Рэя Сайруса

