Группу Die Antwoord лишили концертов из-за избиения музыканта-гея

Руководство фестивалей Louder Than Life в Кентукки и Life Is Beautiful в Лас-Вегасе отменило выступления южноафриканской арт-рэп-группы Die Antwoord после того, как в сети всплыло видео, где артисты бьют и оскорбляют одного из участников коллектива Hercules and Love Affair Энди Батлера. Об этом сообщает издание Mixmag.

Отмечается, что инцидент произошел в 2012 году на фестивале Future, однако ролик, снятый бывшим оператором Die Antwoord Беном Кроссманом, появился в интернете недавно. В нем Уоткин Тюдор Джонс по прозвищу Ниндзя подбегает к Батлеру, плюет ему в лицо, а когда тот кидает в него напиток и пытается уйти, завязывается драка. В кадре появляется другая участница группы Йоланди, которая повторяет в адрес музыканта гомофобные высказывания и выкрикивает слово faggot («педик»).

После того как видео появилось в сети, Ниндзя опубликовал в Facebook-аккаунте группы официальное заявление по поводу случившегося. Он заявил, что оператор смонтировал ролик так, что поведение участников Die Antwoord выглядит как преступление на почве ненависти, однако оно никак не связано с сексуальной ориентацией их оппонента. При этом, как утверждает Ниндзя, сам Бен Кроссман участвовал в избиении Батлера. В посте говорится, что конфликт произошел из-за того, что солист Hercules and Love Affair домогался Йоланди.

Весной 2018 года власти Минска не разрешили провести выступление Die Antwoord, сославшись на пункт 1.3 статьи 215 Кодекса о культуре. В нем указано, что концерт могут запретить, если художественный совет по культурно-зрелищным мероприятиям посчитает уровень исполнителей низким.

